Het dilemma van het constructeurskampioenschap: meer geld of meer tijd in windtunnel?

Maar nu er een plafond staat op de uitgaven van de renstallen - in 2023 zakt het budgetplafond naar 135 miljoen dollar - is die financiële boost minder interessant. Zeker omdat er nog een addertje onder het gras zit.

Vroeger was het een no-brainer: in een geldverslindende sport als Formule 1 was elke miljoen welkom om het verschil te maken. Hoe hoger het team eindigde, hoe beter dus.

De titelstrijd is dan wel al gestreden, maar toch staat er in de slotrace in Abu Dhabi nog heel wat op het spel. Vooral in het constructeurskampioenschap zijn nog verschuivingen mogelijk.

Minder tijd in de windtunnel

De eindstand in het constructeurskampioenschap bepaalt namelijk ook hoeveel tijd de renstallen krijgen om te testen in de windtunnel. In 2020 werd een aero-handicapsysteem ingevoerd. Hoe hoger het team eindigt, hoe minder tijd er volgt in de windtunnel.

De basis ligt op 320 sessies per testperiode, in totaal zijn er per jaar 6 testperiodes (ATP's, aerodynamic testing periods). Red Bull mag als wereldkampioen bij de constructeurs in 2023 maar 70 procent van die sessies doen, dus 224 sessies per testperiode. Bovendien kregen ze voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 nog minder testtijd, waardoor er maar 202 sessies overblijven.

Ter vergelijking: de nummer 2 - voorlopig Ferrari - mag 75 procent van de sessies uitvoeren en heeft in 2023 dus 38 sessies meer in de windtunnel dan Red Bull per testperiode. En dat kan weleens bepalend zijn in de titelstrijd.

Voor sommige teams, die over een aardige spaarpot beschikken, kan het dus bijvoorbeeld interessanter zijn om 7e te eindigen in het constructeurskampioenschap dan 6e.

Bij Mercedes zullen ze diezelfde rekenoefening maken. Met het uitstekende weekend in Brazilië is de Duitse renstal tot op 19 punten van Ferrari genaderd, maar willen ze wel 2e worden? Met een 3e plek zou Mercedes maar liefst 54 sessies per testperiode meer hebben dan Red Bull in de windtunnel.

Ook Alpine en Mclaren (4e of 5e?), Alfa Romeo en Aston Martin (6e of 7e) en Haas en AlphaTauri (8e of 9e) staan voor het dilemma.