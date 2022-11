Wraaklust, eergevoel en oude wonden: 5 vetes die kunnen ontploffen in slotrace in F1

De wereldkampioen is dan wel al gekend, maar de spanning is nog niet verdwenen uit de Formule 1. Integendeel, de Grote Prijs van Brazilië heeft enkele vetes op scherp gesteld net voor de slotrace in Abu Dhabi. Komt het tot een kookpunt in de Emiraten?

Verstappen - Perez

"Checo is a legend". Vorig jaar zwaaide Max Verstappen nog met tonnen lof naar ploegmaat Sergio Perez, nadat die Lewis Hamilton had opgehouden in de allesbeslissende slotrace in Abu Dhabi. Het leverde Perez zelfs de bijnaam "de Mexicaanse minister van Defensie" op. Een jaar later lijkt de liefde tussen de Nederlander en de Mexicaan bekoeld, zeker na de Grote Prijs van Brazilië. De wereldkampioen weigerde op Interlagos te wijken voor zijn ploegmaat, ook al heeft Perez de punten broodnodig in de strijd om de 2e plek. Met de zesde plek had Perez een bonus van 2 punten gehad op Charles Leclerc (Ferrari). Maar door de koppigheid van Verstappen gaan ze de slotrace in met gelijke punten. Perez moet dus beter doen dan Leclerc in Abu Dhabi om voor het eerst een 1-2 in de WK-eindstand in de wacht te slepen voor Red Bull.

Waarom weigerde Verstappen dan eigenlijk om zijn plek af te staan aan Perez? "Ik heb daar mijn redenen voor. Daar hebben we het over gehad", was de korte uitleg van Verstappen.

"Bedankt voor dit. Hij laat zien wie hij echt is", kookte de Mexicaan. In mei gaf Perez Verstappen wel vrije doorgang naar de overwinning in Spanje. En toen Verstappen in Mexico Sky Sports boycotte, zweeg ook Perez voor hun microfoons. In de paddock gonsde het dan ook van de geruchten over de drijfveren van Verstappen. Het sappigste verhaal: Verstappen zou nog steeds gefrustreerd zijn na de GP van Monaco in mei. In de kwalificaties zou Perez bewust gecrasht zijn om zijn 3e startplek veilig te stellen en Verstappen zo de kans ontzegd hebben om nog beter te doen. Perez won die race ook.

Zou dat 5 maanden én 10 overwinningen later nog altijd door het hoofd van de Nederlander spoken? In Abu Dhabi belooft Verstappen alvast om Perez een handje te helpen. "Als hij hulp nodig heeft, zal ik er zijn", aldus de wereldkampioen. Maar eerst zien en dan geloven.

Verstappen - Hamilton

De rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bereikte vorig jaar het kookpunt. In de GP op Silverstone tikte Hamilton de Nederlander in de grindbak, in de GP van Italië vloog Verstappen over de halo van de Brit en in Abu Dhabi ontnam Verstappen Hamilton een 8e wereldtitel na een gecontesteerde beslissing. Dit seizoen stond de strijd tussen de twee kemphanen weliswaar op een lager pitje - de Mercedes kon lang niet meestrijden voorin - maar de rivaliteit is allesbehalve begraven. Dat bleek nog maar eens in Brazilië. Verstappen probeerde in de "Senna S" voorbij Hamilton te gaan, maar de Brit weigerde zomaar te wijken. Resultaat: Hamilton in de coulissen, Verstappen een kapotte voorvleugel én een tijdstraf van 5 seconden.

Ik dacht dat we na vorig jaar het achter ons zouden laten, dat we gewoon zouden racen. Max Verstappen

Allebei wezen ze achteraf met een beschuldigende vinger naar elkaar. “Ik dacht dat we na vorig jaar het achter ons zouden laten, dat we gewoon zouden racen", sakkerde Verstappen. “Ik wil racen. Ik wil een goed gevecht, maar als de ander dat niet wilt …”

Hamilton kreeg dan weer de vraag of hij denkt dat Verstappen een probleem heeft met hem. "Nee, daar maak ik me geen zorgen over", zei de zevenvoudige wereldkampioen. "Ik denk dat het normaal is dat als je succes hebt, dat je een doelwit wordt. Maar het is niets dat ik nog niet eerder heb gezien."

De race in Abu Dhabi zal in elk geval weer wat oude wonden openrijten voor Hamilton. En de Brit zou maar wat graag zijn eerste overwinning van het seizoen boeken in de laatste race van het seizoen.

Hamilton - Russell

Lewis Hamilton had Valtteri Bottas de voorbije seizoenen op zijn plaats gezet in de pikorde bij Mercedes, maar in 2022 kreeg hij met George Russell een jonge, ambitieuze wolf naast zich. Russell had bij Williams al meermaals zijn snelheid getoond, zijn sterke kwalificaties leverden hem de bijnaam "Mr. Saturday" op. En Russell was niet van plan om bij Mercedes zomaar in de schaduw van de zevenvoudige wereldkampioen te gaan staan. De 24-jarige Brit leek in het begin van het seizoen de hobbelende Zilverpijl beter onder controle te hebben en deed begin mei zelfs drie keer op een rij beter dan Hamilton. Daar was alleen Nico Rosberg de voorbije jaren nog in geslaagd. Dat Russell Mercedes nu ook de eerste overwinning van het seizoen bezorgde, zal Hamilton toch niet hebben verwacht. Maar hij ontkende in Brazilië negatieve gevoelens te hebben. "Ik voel me echt goed. We hebben zo hard gewerkt om te kunnen vechten voor een podium, dus ik ben blij voor het hele team", zei Hamilton. Toch zal Hamilton in Abu Dhabi willen tonen dat hij dé uitgesproken kopman is bij Mercedes. En dat kan alleen met een overwinning.

Alpine - McLaren

Hoe hoger je eindigt in het contructeurskampioenschap, hoe meer geld je op de bankrekening krijgt. Voor Alpine en McLaren, die bikkelen om de 4e plek in Abu Dhabi, staan er dus nog wat welgekomen centen op het spel. Na de soap rond Oscar Piastri - Alpine kondigde het jonge talent aan als opvolger van Fernando Alonso, maar hij had al getekend bij McLaren - zijn de twee renstallen er extra op gebrand om elkaar een hak te zetten. Al moeten ze bij Alpine misschien opletten dat ze zichzelf niet in de voet schieten. Alonso rijdt volgend jaar dan wel voor Aston Martin, maar aan uitbollen doet de 41-jarige Spanjaard niet mee. In de sprintrace in Brazilië kwam het twee keer tot een aanvaring tussen Alonso en ploegmaat Esteban Ocon. Alonso verloor daarbij zijn voorvleugel en moest vrede nemen met een 16e startplek. Toch knalde hij in de race nog naar de 5e plek, met wat medewerking van Ocon die de Spanjaard na wat treuzelen toch voorbij liet. Omdat bij McLaren zowel Lando Norris (pech) als Daniel Ricciardo (botsing met Magnussen) uitviel, heeft Alpine nu een voorsprong van 19 punten in het constructeurskampioenschap. Wat wordt het grootste gevaar in Abu Dhabi: McLaren of toch de interne rivaliteit?

Schumacher - Haas

Lachen als een boer met kiespijn. Zo zag Mick Schumacher eruit bij de euforische viering van de polepositie van Kevin Magnussen. Terwijl de Deen zijn Haas op de polepositie had geplaatst voor de sprintrace in Brazilië, was de Duitser ... laatste. P1 of P20. Ook bij Haas weten ze wel wat ze verkiezen. Het ziet er dan ook naar uit dat het aflopende contract van Schumacher niet zal worden verlengd, ook al gelooft 4-voudig wereldkampioen Sebastian Vettel in zijn landgenoot. Bij Haas hebben ze hun oog laten vallen op een andere Duitser: Nico Hülkenberg (35). Met 184 races op zijn teller - maar geen enkel podium - kiest het Amerikaanse team voor ervaring. Voor Schumacher lijkt Abu Dhabi zijn laatste wapenfeit te worden in de Formule 1. Al doet hij er goed aan om toch nog een mooie indruk achter te laten. Er is altijd een kans dat Logan Sargeant, die een kans krijgt bij Williams, toch zijn benodigde superlicentie niet haalt.