Heerlijke beelden van pole-held Magnussen: "Als het soep regent, moet je een lepel klaar hebben"

Met zijn directe aanpak en sappige quotes in de Netflix-serie Drive to Survive is Steiner uitgegroeid tot een cultheld in de Formule 1.

En de taferelen in Sao Paulo zullen vast en zeker een heerlijke aflevering opleveren voor het nieuwe seizoen. De Italiaanse teambaas pakte dan ook uit met een mooie quote.

"Als het soep regent, moet je een lepel klaar hebben", glimlachte Steiner. "En we hadden een lepel klaar."

Magnussen was als eerste de pitstraat uit tijdens Q3 en profiteerde nog van de beste omstandigheden om de snelste tijd te klokken, voor Russell in de grindbak belandde.

Maar Steiner wou niet van "geluk" spreken. "Dit zijn zaken waarvan je bang bent om van te dromen", zei hij. "Het was geen geluk. Het was verdiend voor het team en Magnussen."

Hoe straf zijn prestatie was, toont de andere Haas-rijder. Mick Schumacher eindigde als 20e en laatste in de kwalificaties.

Haas liet Magnussen in 2020 vallen voor Schumacher en Nikita Mazepin, maar raapte vorig jaar geen enkel WK-punt. Na de Russische invasie in Oekraïne werd Mazepin opzijgeschoven voor Magnussen, met de polepositie als kers op de taart van een sterk seizoen van de Deen.