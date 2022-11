Sarah Chaari droomt na wereldtitel al van Parijs 2024: "Olympische medaille is hoogste doel"

Ook Sarah Chaari was naar eigen zeggen verrast dat ze in Guadalajara in Mexico al op het hoogste schavotje stond. Drie maanden geleden was ze nog maar wereldkampioene geworden bij de junioren.

"Na elke kamp voelde ik sterke emoties", vertelt ze. "Nog een ronde verder, en nog een ronde verder... Het podium kwam steeds dichter."

"Ik ben blij en fier dat ik het WK op zo'n positieve noot kon afsluiten. In de finale was het moeilijk, maar ik moest vooral rustig blijven."

Het kan tellen voor een 17-jarige: na de Europese titel bij de junioren nu ook al twee wereldtitels op haar palmares.