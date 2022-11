Belgische tiener Sarah Chaari verovert goud op WK taekwondo

België is al jaren een van de toplanden in het taekwondo, maar de 18-jarige Sarah Chaari is een relatief nieuwe naam. Nochtans liet ze al van zich spreken op het WK voor junioren eerder dit jaar, waar ze ook met het goud aan de haal ging.

Chaari nam het in de finale op tegen de ook al piepjonge Griekse Theopoula Sarvanaki. De twee jonge vechters haalden alle truken uit hun doos om het laken naar zich toe te trekken.



Net wanneer Sarvanaki de bovenhand leek te halen in de 3e en beslissende ronde ging Chaari als een bezetene tekeer: met een wervelwind aan slagen en trappen trok ze de kamp én het goud naar zich toe.

Chaari schrijft met haar titel een beetje geschiedenis, want ze is de allereerste taekwondoatleet die in hetzelfde jaar zowel bij de junioren als senioren wereldkampioen weet te worden.