Tel af tot nieuwjaar met de top 15 Belgische sportprestaties van 2022

2022 was weer een sportjaar om duimen en vingers bij af te likken. Vanaf morgen tot en met oudjaar blikken we terug op de strafste Belgische prestaties. Elke dag onthullen we een nieuw moment. Op 31 december kent u dé Belgische sportgebeurtenis van 2022. Om warm te draaien brengen we vandaag alvast enkele eervolle vermeldingen.