Ex-wereldkampioene Van den Broek-Blaak is zwanger: "Het grote avontuur begint"

Chantal van den Broek-Blaak is een van de grote namen in het wielrennen bij de vrouwen. Afgelopen seizoen was voor haar doen een beetje minder - al werd ze wel nog 3e in de Ronde van Vlaanderen - maar met onder meer een wereldtitel (2017) en winst in de Ronde (2020), Gent-Wevelgem (2016), Strade Bianche (2021) en de Amstel Gold Race (2018) oogt haar palmares indrukwekkend.

Maar intussen tikte ook de biologische klok van Van den Broek-Blaak steeds harder. Het verlangen om moeder te worden werd steeds groter en wordt binnenkort vervuld. "Het grote avontuur kan beginnen", schrijft ze op Instagram.



"In mei 2023 zullen we Baby van den Broek kunnen ontvangen. We kijken er enorm naar uit en zijn heel dankbaar."



Dat betekent dat Van den Broek-Blaak, 33 jaar inmiddels, er een tijdje tussenuit zal zijn. De ploeggenote van Lotte Kopecky bij SD Worx heeft nog een contract tot 2024.