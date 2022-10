Dit is het parcours van de Tour de France Femmes 2023: met de Tourmalet en een slottijdrit

De Tour de France Femmes 2023 in een notendop:

Slotweekend: finish op de Tourmalet en tijdrit in Pau

Op zondag 23 juli, de dag van de slotrit bij de mannen, barst de 2e Tour de France Femmes los.

Niet met een criterium in Parijs, wel met de Grand Départ in Clermont-Ferrand. Een hupje in de finale op 9 kilometer van de finish zal bepalend zijn voor de eerste gele trui.

De 2e etappe is ook al heuvelachtig met enkele verkeersdrempels in het slot, dag 3 kent na een lading hellingen een vlakke uitloper.

De 4e opdracht is een "marathon" van 177 kilometer met veel ingrediënten van een Ardennen-klassieker en 2.400 hoogtemeters richting Rodez (remember Greg Van Avermaet in 2015).

De tweede helft van de Tour voor vrouwen zou in Albi (remember Wout van Aert in 2019) geopend kunnen worden met een sprinterskans, de 6e etappe zullen de snelle vrouwen sowieso aanstippen.

Op de voorlaatste dag is het alle hens aan dek in de Pyreneeën met een passage over de Aspin en finish op de Tourmalet.

Dit jaar ontbrak een tijdrit, in 2023 wordt er afgeklopt met een uitdagende contre la montre van 22 kilometer in en rond Pau.