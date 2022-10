Nederlander puzzelt Tour-parcours bij elkaar: "ASO maakt het me wel moeilijker dan vroeger"

"De voorbije jaren had ik 95 tot 100 procent van het Tour-parcours juist voorspeld. Maar dit jaar ben ik minder zeker van mijn stuk." Aan het woord is Thomas Vergouwen, een koersgekke Nederlander die al sinds 2007 de start- en aankomstplekken van de Tour probeert te achterhalen voordat het parcours officieel bekendgemaakt wordt. Hoe gaat Vergouwen te werk bij zijn speurtocht? "Ik baseer me vooral op lokale Franse kranten en op hotelreserveringen", vertelt de 43-jarige Nederlander. "Als ik op sites van grote hotelgroepen (zoals Accor en Louvre Hotels) zie dat er op een bepaalde dag in juli plots veel minder hotelkamers beschikbaar zijn dan op andere dagen, dan is de kans heel groot dat Tour-organisator ASO daar iets mee te maken heeft." "Want wie gaat er in hemelsnaam in september of oktober al hotels boeken voor juli van volgend jaar? Dat gebeurt bijna nooit, tenzij er een groot evenement is zoals de Tour."

"Anonieme bronnen worden belangrijker en belangrijker"

Op basis van de hotelreserveringen weet Vergouwen in welke regio de Tour halt houdt. "Zo weet ik dat de Tour dit jaar van 14 tot 20 juli in de Alpen kampeert." De start- en aankomstplekken komt Vergouwen te weten in de regionale kranten. "Al merk ik dat er in kranten minder geruchten dan voorheen gepubliceerd worden. ASO probeert het me moeilijker te maken door alles zoveel mogelijk geheim te willen houden", lacht Vergouwen. Naast regionale kranten en hotelreserveringen doet Vergouwen ook een beroep op anonieme bronnen. "Die worden belangrijker en belangrijker. Het zijn mensen die contact met me opnemen en zeggen dat ze dit of dat gerucht gehoord hebben. Natuurlijk mag ik me daar niet blind op staren, want het zou zomaar kunnen dat iemand me onjuiste info wil geven." Ook de lezers van zijn website Velowire helpen Vergouwen bij zijn speurtocht. "Onder mijn artikel over het Tour-parcours reageren ze met info en artikels over nieuwe geruchten." Op het artikel is al meer dan 500 keer gereageerd.

ASO probeert zoveel mogelijk info geheim te houden. Kranten publiceren daardoor minder geruchten over het Tour-parcours dan vroeger. Thomas Vergouwen (Velowire)

"Tour-baas Prudhomme vindt het leuk om mijn speurwerk te volgen"

Het artikel over de Tour-geruchten van dit jaar is al 230.000 keer aangeklikt. Voelt ASO zich niet de loef afgestoken door Vergouwen? "Vroeger hadden sommige mensen van ASO een probleem met het werk dat ik deed. Maar dat is voorbij sinds Tour-baas Christian Prudhomme intern aangegeven heeft dat hij daar geen problemen mee heeft." "Prudhomme vindt het juist mooi dat ik info die niet klopt, doorstreep en niet wis zoals andere journalisten dat wel doen. Hij vindt het leuk om te volgen hoe ik tot het Tour-parcours kom." "Mijn speurtocht zorgt natuurlijk ook wel voor wat extra publiciteit voor de Tour. Want op sociale media worden mijn geruchten vaak gedeeld en de kranten pakken er de dag voor de parcoursvoorstelling ook mee uit."

Tour-baas Christian Prudhomme feliciteert Jonas Vingegaard.

Geluksbrenger van Jumbo-Visma

Vergouwen is al jarenlang zelf aanwezig in de Tour voor zijn werkgever Orange. Dit jaar werkte hij tijdens de Tour voor het eerst in dienst van Jumbo-Visma. "Ik was er aan de slag als hospitality coördinator en nam de genodigden van Jumbo-Visma op sleeptouw." "Ik ben daar eigenlijk al mee begonnen in de laatste etappes van de Giro. Ik zei toen tegen ploegbaas Richard Plugge: “Ik kom eraan en Koen Bouwman wint 2 etappes en de bergtrui.”" "Ik voegde er nog aan toe: “Ik heb heel goed nieuws voor jou, want ik werk ook de hele Tour de France voor jullie.” En we weten hoe die Tour is afgelopen voor Jumbo-Visma”, lacht Vergouwen.

Met de genodigden van Jumbo-Visma stond Vergouwen tijdens de Tour-etappes langs de kant van de weg om bidons en bevoorradingszakjes aan te geven. "Op tv werd gezegd dat de constante bevoorrading een van de redenen was waarom Jumbo-Visma de Tour heeft gewonnen." "Geraint Thomas kwam me tijdens een etappe een bidon vragen, terwijl ik een shirt van Jumbo-Visma droeg. Dat wijst er toch wel op dat Ineos minder goed georganiseerd was op dat vlak. Dus misschien heb ik toch een heel klein aandeeltje in de Tour-zege van Jumbo-Visma."

