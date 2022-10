Dit is het parcours van de Tour: loodzware Alpen, 1 tijdrit en slotwoord in de Vogezen

clock 13:02 13 uur 02. Verken het parcours:. Verken het parcours:

clock 12:44 12 uur 44. zaterdag 1 juli tot en met zondag 23 juli van Bilbao naar Parijs: 21 ritten en 3.404 kilometer van het Baskenland over de Pyreneeën, het Centraal-Massief, de Jura, de Alpen en de Vogezen tot in Parijs 30 cols van 2e, 1e en buiten categorie (een record) dak van de Tour: Col de la Loze (2.304 meter) 8 bergritten, 8 vlakke(re) etappes, 4 heuvelachtige ritten en 1 (klim)tijdrit 4 aankomsten bergop (Cauterets, Puy de Dôme, Grand Colombier en Saint-Gervais Mont-Blanc) terugkeer van bonusseconden (8, 5 en 2) op 6 beklimmingen . zaterdag 1 juli tot en met zondag 23 juli

van Bilbao naar Parijs: 21 ritten en 3.404 kilometer

van het Baskenland over de Pyreneeën, het Centraal-Massief, de Jura, de Alpen en de Vogezen tot in Parijs

30 cols van 2e, 1e en buiten categorie (een record)

dak van de Tour: Col de la Loze (2.304 meter)

8 bergritten, 8 vlakke(re) etappes, 4 heuvelachtige ritten en 1 (klim)tijdrit

4 aankomsten bergop (Cauterets, Puy de Dôme, Grand Colombier en Saint-Gervais Mont-Blanc)

terugkeer van bonusseconden (8, 5 en 2) op 6 beklimmingen

clock 12:38 12 uur 38.

clock 12:38 12 uur 38. Het parcours in een notendop. Op 1 juli gaat het peloton van start in het Baskenland. De eerste gele trui moet om de schouders van een puncher hangen. De eerste week bevat daarna vrij veel sprinterskansen, weliswaar met 2 etappes in de Pyreneeën als ideale versnaperingen. Daags voor de eerste rustdag wacht nog een zeer lastig examen op de Puy de Dôme, voor het eerst sinds 35 jaar weer in het parcours. De tweede week werkt toe naar een loodzwaar drieluik in de Alpen, duidelijk de zwaarste bergketen in deze Tour. Er zijn aankomsten op de Grand Colombier en in Morzine en Saint-Gervais Mont-Blanc. Pas bij het aantikken van de laatste week is er een tijdrit, meteen ook de enige opdracht tegen de klok. Het is een bergachtige chrono van 22kilometer. Na de laatste klimexpeditie in de Alpen (met de Col de la Loze)volgt het laatste woord in de Vogezen met een zeer dynamische bergtocht op de voorlaatste dag. . Het parcours in een notendop Op 1 juli gaat het peloton van start in het Baskenland. De eerste gele trui moet om de schouders van een puncher hangen. De eerste week bevat daarna vrij veel sprinterskansen, weliswaar met 2 etappes in de Pyreneeën als ideale versnaperingen. Daags voor de eerste rustdag wacht nog een zeer lastig examen op de Puy de Dôme, voor het eerst sinds 35 jaar weer in het parcours. De tweede week werkt toe naar een loodzwaar drieluik in de Alpen, duidelijk de zwaarste bergketen in deze Tour. Er zijn aankomsten op de Grand Colombier en in Morzine en Saint-Gervais Mont-Blanc. Pas bij het aantikken van de laatste week is er een tijdrit, meteen ook de enige opdracht tegen de klok. Het is een bergachtige chrono van 22kilometer. Na de laatste klimexpeditie in de Alpen (met de Col de la Loze)volgt het laatste woord in de Vogezen met een zeer dynamische bergtocht op de voorlaatste dag.

clock 12:33 12 uur 33. De Basken zijn stapelgek op koers en de Tour en gaan met veel aandacht aan de haal voor hun Grand Départ. Bilbao is het epicentrum op de openingsdag, de tweede rit leidt de renners naar San Sebastian en op de derde dag steekt het peloton de Franse grens over. . De Basken zijn stapelgek op koers en de Tour en gaan met veel aandacht aan de haal voor hun Grand Départ. Bilbao is het epicentrum op de openingsdag, de tweede rit leidt de renners naar San Sebastian en op de derde dag steekt het peloton de Franse grens over.

clock 12:26 12 uur 26. Christian Prudhomme begint aan zijn exposé. Dat de Tour van start gaat in het koersgekke Baskenland, was natuurlijk al een tijdje bekend. De eerste gele trui in Bilbao zal om de schouders van een puncher hangen. . Christian Prudhomme begint aan zijn exposé. Dat de Tour van start gaat in het koersgekke Baskenland, was natuurlijk al een tijdje bekend. De eerste gele trui in Bilbao zal om de schouders van een puncher hangen.

clock 12:14 12 uur 14. Over naar de mannen. De vrouwen kunnen hun plannetjes al smeden, de mannen weten zo meteen wat hen te wachten staat. . Over naar de mannen De vrouwen kunnen hun plannetjes al smeden, de mannen weten zo meteen wat hen te wachten staat.

clock 12:13 12 uur 13. Tour de France Femmes Dit is het parcours van de Tour de France Femmes 2023: met de Tourmalet en een slottijdrit

clock 12:12 12 uur 12. Pau is het eindpunt van de Tour voor vrouwen. Ze rijden er een tijdrit van 22 kilometer. Marianne Vos won er enkele jaren geleden La Course, Julian Alaphilippe was er de primus in een gelijkaardige tijdrit. . Pau is het eindpunt van de Tour voor vrouwen. Ze rijden er een tijdrit van 22 kilometer. Marianne Vos won er enkele jaren geleden La Course, Julian Alaphilippe was er de primus in een gelijkaardige tijdrit.

clock 12:10 12 uur 10. 29 juli wordt nu al een hoogdag voor het vrouwenpeloton met de beklimmingen van de Aspin en de Tourmalet. Daar gaan ze richting Bagnères-de-Bigorre boven de grens van de 2.000 meter. . 29 juli wordt nu al een hoogdag voor het vrouwenpeloton met de beklimmingen van de Aspin en de Tourmalet. Daar gaan ze richting Bagnères-de-Bigorre boven de grens van de 2.000 meter.

clock 12:05 12 uur 05. Het parcours van de Tour de France Femmes. Het parcours van de Tour de France Femmes

clock 12:04 12 uur 04. Tour de France Femmes. Op dag 1 ligt er in volle finale een helling, de tweede etappe bevat een handvol bergjes en 2.500 hoogtemeters. Rit 3 kan uitdraaien op een sprint, rit 4 is een heuvelmarathon van 177 kilometer. Na nog enkele sprinterskansen trekken we de Pyreneeën in richting de Tourmalet op een hoogte van 2.110 meter. De afsluiter is een lastige tijdrit in Pau van 22 kilometer. . Tour de France Femmes Op dag 1 ligt er in volle finale een helling, de tweede etappe bevat een handvol bergjes en 2.500 hoogtemeters. Rit 3 kan uitdraaien op een sprint, rit 4 is een heuvelmarathon van 177 kilometer. Na nog enkele sprinterskansen trekken we de Pyreneeën in richting de Tourmalet op een hoogte van 2.110 meter. De afsluiter is een lastige tijdrit in Pau van 22 kilometer.

clock 11:59 11 uur 59.

clock 11:57 11 uur 57. Slotweekend. Deze zomer was er nog wat kritiek, maar de vrouwen krijgen waar ze om vragen: zaterdag is er een aankomst op de Tourmalet in de Pyreneeën, de slotdag herbergt een tijdrit in Pau. . Slotweekend Deze zomer was er nog wat kritiek, maar de vrouwen krijgen waar ze om vragen: zaterdag is er een aankomst op de Tourmalet in de Pyreneeën, de slotdag herbergt een tijdrit in Pau.

clock 11:56 11 uur 56. Daar gaan we met de route voor de vrouwen: geen Grand Départ in Parijs, wel een start in Clermont-Ferrand. We tellen 4 overwegend vlakke ritten, wat dus als goed nieuws beschouwd kan worden voor Lotte Kopecky. Er zijn ook 2 dagen met een uitgesproken heuvelachtig karakter. . Daar gaan we met de route voor de vrouwen: geen Grand Départ in Parijs, wel een start in Clermont-Ferrand. We tellen 4 overwegend vlakke ritten, wat dus als goed nieuws beschouwd kan worden voor Lotte Kopecky. Er zijn ook 2 dagen met een uitgesproken heuvelachtig karakter.

clock 11:54 11 uur 54. Herbeleef de Tour voor vrouwen in 2022. Herbeleef de Tour voor vrouwen in 2022