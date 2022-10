Amper tijdritkilometers, Tourbaas: "Zouden verheugd zijn met Remco Evenepoel"

Remco Evenepoel zou zich in zijn keuze (mee) laten leiden door het aantal tijdritkilometers. De Giro (70 km) haalt het ruimschoots van de Tour (22 km).

"Maar we zouden absoluut verheugd zijn met de komst van Evenepoel", vertelde Tourbaas Christian Prudhomme in Parijs. "In welk jaar dat ook zal zijn", nuanceerde hij meteen.

22 km is geen echt verkoopsargument. "Ja, dat is weinig, maar in 2015 hadden we er nog minder met 13,8 kilometer."

Dit lijkt dan ook een Tour die uitgetekend is voor de klimmers. "Ja, maar dat is de Tour altijd."

"We zien ook geen breuklijn meer tussen een rouleur die bergop de schade wil beperken en een rasklimmer die erg zwak is in het werk tegen de klok."

"We zitten in een nieuw wielrennen met aanvallers en renners die op zowat elk terrein kunnen winnen."

Deze Tour bevat liefst 30 cols. "Dat is een record. Dat komt ook door de start in het Baskenland, dichtbij de andere ketens."