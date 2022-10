Jumbo-Visma zucht en baalt, Tadej Pogacar: "Tour zal in 3e week ontploffen"

Tadej Pogacar beschreef de route als "nice". "De start in het Baskenland is geweldig en daarna wordt het snel lastig in de Pyreneeën, maar vooral in de 3e week zal de Tour ontploffen. Dan zullen we zien wie er zal winnen."

Die 3e week kampeert (net voor en net na de laatste rustdag) in de Alpen. "Er zijn meer cols en er is maar 1 tijdrit, maar je moet in alle aspecten goed zijn. Het wordt dus een gelijkaardige voorbereiding als anders."

"Wie mijn rivalen worden? De usual suspects, de beste renners ter wereld. Maar ik weet niet wie zal deelnemen."

Ook over Remco Evenepoel is er uiteraard nog geen zekerheid. "Ik wil het zeker tegen hem opnemen, maar dat is niet mijn beslissing, hé. Ik zou hem graag in de Tour zien."