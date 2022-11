100 jaar Zesdaagse: "Geen betere pisterenner in de geschiedenis dan Patrick Sercu"

100 jaar zesdaagse

In de derde aflevering staat 't Kuipke in brand. Letterlijk. Want we keren terug naar 1962 wanneer een toeschouwer zijn sigaret laat vallen tussen de butaanflessen, waardoor er een enorme brand ontstaat. Er blijft geen spaan meer over van de Gentse wielerbaan. Het zal 3 jaar duren voor er een nieuw Kuipke staat, met een legendarisch duo als eerste winnaars: Patrick Sercu en Eddy Merckx. Sercu wint 11 keer in Gent en wordt na zijn rennerscarrière directeur van de Zesdaagse. Dankzij hem overleeft de Zesdaagse van Gent alle stormen.