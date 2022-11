Katie Ledecky verpulvert wereldrecord op de 800m vrije slag in klein bad

Katie Ledecky, zevenvoudige olympische kampioene ,zette in Indianapolis 7'57"42 op de tabellen. Daarmee was de Amerikaanse bijna 2 seconden sneller dan de Spaanse Mireia Belmonte in 2013.

Voor Ledecky was het al het 2e wereldrecord in een week tijd. Vorig weekend in het Canadese Toronto veegde ze ook al het wereldrecord op de 1.500m vrije slag in klein bad van de tabellen.



In Indianapolis was ook Valentine Dumont van de partij. Onze landgenote zwom op de 800 meter vrij naar de 9e plaats in 8'33"66.