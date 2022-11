Houston Astros winnen World Series en veroveren hun tweede MLB-titel

Houston was donderdag op 3-2 gekomen in de finale en kreeg afgelopen nacht de kans om het voor eigen publiek af te maken tegen de Phillies.

In de 6e confrontatie van de World Series werden alle punten gemaakt in de 6e inning. Daarin was de hoofdrol voor Yordan Alvarez. De Cubaan sloeg een homerun waardoor niet enkel hijzelf, maar ook ploegmaats José Altuve en Jeremy Peña over de thuisplaat kwamen.

Daarmee maakten de Astros een 1-0-achterstand na een homerun van Kyle Schwarber ongedaan. Alex Bregman zorgde vervolgens voor het 4e punt en Ryan Pressly zorgde uiteindelijk voor de beslissing met een vangbal in de laatste inning: 4-1.

Houston wint zo voor de 2e keer in zijn geschiedenis de MLB-titel. De eerste titel uit 2017 is niet onomstreden, omdat achteraf bleek dat de Astros op illegale wijze handgebaren van tegenstander LA Dodgers afgekeken had om door te geven aan de eigen slagmensen.