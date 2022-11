Fransman Rachid Meziane zal deze maand de honneurs waarnemen bij Belgian Cats

De Belgische basketbalbond speurt naar een opvolger voor de Fransman Valéry Demory, maar de tijd dringt. Eind deze maand spelen de Belgian Cats immers 2 wedstrijden in de voorrondes van het EK 2023.

Daarvoor rekent de bond alvast op Rachid Meziane om het team te leiden. De 40-jarige Fransman was al assistent-coach onder Demory en kent de speelsters dus goed.

"Meziane neemt in eerste instantie de coaching over bij de Cats in de twee EK-kwalificatiewedstrijden van 24 november (Noord-Macedonië) en 27 november (Bosnië en Herzegovina) in de Sportoase van Leuven", klinkt het in de mededeling van de Belgische basketbalbond.



Of Meziane definitief de opvolger is van Demory is niet meteen duidelijk, al lijkt de boodschap van de bond wel te impliceren dat het om een tijdelijke aanstelling gaat.

Meziane is naast zijn job bij de Belgian Cats ook coach van de Franse eersteklasser Villeneuve d'Ascq, waar hij onder meer Hind Ben Abdelkader onder zijn hoede heeft.