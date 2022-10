Valéry Demory wordt na 1 jaar al ontslagen als bondscoach van de Belgian Cats

Omdat ze er bij de Belgische bond van overtuigd waren dat de Belgian Cats nóg hoger konden mikken, werd na de Olympische Spelen oudgediende Philip Mestdagh opzijgeschoven en Valéry Demory aangesteld.



De Fransman had bij Lyon samengewerkt met onder meer Julie Allemand en kwam daarbovenop met heel wat adelbrieven. Maar de start, zonder sterspeelster Emma Meesseman, verliep vrij stroef.



Het grote examen legde Demory af op het afgelopen WK in Australië. Opnieuw slaagden de Belgen er, na het WK van 2018 en de Spelen, net niet in om in de medailles te eindigen op een mondiaal toernooi, weliswaar zonder de geblesseerde Meesseman in de eindfase. En daar wordt Demory nu op afgerekend.



De bond moet nu snel op zoek naar een nieuwe coach, want op 24 en 27 november spelen de Belgen al opnieuw EK-kwalificaties, tegen Noord-Macedonië en Bosnië-Herzegovina.