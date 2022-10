Bond denkt (nog) niet aan Ann Wauters als bondscoach: "Coachen moet je leren"

Ze hebben er geen gras over laten groeien bij de Belgische basketbalbond. Valéry Demory was nog maar net een jaar bondscoach of hij wordt al de laan uitgestuurd.



"We mogen niet tevreden zijn over hoe het WK is gelopen voor België", zegt general manager Koen Umans. "Het eindresultaat, een 5e plaats, verdoezelt veel."

"We hebben ruim de tijd genomen om dat WK te evalueren, zowel met de trainers als met de speelsters, en vastgesteld dat andere landen meer progressie gemaakt hebben."

"Er wordt tegenwoordig ander basketbal gespeeld. Verschillende landen hebben speelster(s) van een dubbele meter, wij momenteel niet. Daar hebben we ons onvoldoende op aangepast."

In het persbericht van het ontslag spreekt Umans over "grote communicatieve problemen". "Valéry is geen goeie communicator", wijdt hij daar bij Sporza wat meer over uit.

"Op het terrein is zijn communicatie zeer goed. Technisch en tactisch is er geen enkele discussie. Maar naast het terrein was de interactie niet geweldig. Dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over de taal. Al onze speelsters spreken vlot Frans, Nederlands en Engels door elkaar."

Umans wijst op het verschil tussen een clubteam en een nationale ploeg. "Bij een club heb je in het beste geval een assistent en kine. Bij onze nationale ploeg is er een staf van 13 mensen. Daar moet je mee leren werken. Dat vergt andere vaardigheden en misschien was dat confronterend voor Valéry."