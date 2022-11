Nike stopt samenwerking met NBA-ster Kyrie Irving: "Geen plaats voor haat of antisemitisme"

Kyrie Irving is al enkele jaren een van de allergrootste namen in de NBA, maar ook een van de meest controversiële. De spelverdeler van Brooklyn is een notoir aanhanger van complottheorieën, beweerde ooit dat de aarde vlak is en sprak zich ook openlijk uit tegen het coronavaccin.

De druppel die de emmer van Nike deed overlopen, was een link naar een antisemitische documentaire die Irving onlangs deelde op sociale media. Zijn club Brooklyn zette Irving na enkele dagen talmen uiteindelijk op non-actief en nu heeft ook Nike ingegrepen: de sportgigant zet de samenwerking met de basketballer stop.

Irving had een sponsorcontract bij Nike sinds 2014, een bijzonder lucratieve deal die volgend jaar zou aflopen. De "Nike Kyrie" is een van de populairste basketbalschoenen uit het gamma van de Amerikaanse sportreus en de release van het nieuwste model, de Kyrie 8, was gepland voor 8 november.