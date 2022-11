NBA-ster Kyrie Irving geschorst na promoten van antisemitische documentaire

"Dat hij het antisemitisme niet heeft afgezworen toen hij daartoe de kans kreeg, is zeer verontrustend, druist in tegen de waarden van onze organisatie en is schadelijk voor het team. Daarom zijn wij van mening dat hij momenteel ongeschikt is om geassocieerd te worden met de Brooklyn Nets."

De NBA verwachtte evenwel openbare excuses, maar Irving weigerde "te stellen dat hij geen antisemitische overtuigingen heeft", klinkt het bij de Nets. Daarom schuiven ze hem nu al zeker voor 5 matchen aan de kant. "Het was niet de eerste keer dat hij de kans had, maar toch faalde om zich te verduidelijken."

"Ik ben een "omnist" en ik wilde niet respectloos zijn tegenover iemands religieuze overtuiging", schreef hij. "Het antisemitische label dat nu op me wordt gekleefd, is niet gerechtvaardigd en weerspiegelt niet de werkelijkheid."

Een week geleden plaatste Kyrie Irving op Twitter een link naar Amazon. Wie erop klikte, kwam uit bij de film "Hebrews to Negroes. Wake up Black America", een antisemitische documentaire.

Irving: "Ik wil elke verwarring wegnemen over mijn standpunt"

Enkele uren na zijn schorsing kwam Kyrie Irving op Instagram dan toch met publieke excuses. "Ik plaatste een documentaire (op Twitter) die enkele valse antisemitische uitspraken, verhalen en taal bevat die onwaar zijn en beledigend voor het Joodse ras/religie."

"Ik neem mijn volledige verantwoording en verantwoordelijkheid voor mijn daden. Ik ben dankbaar dat ik een groot platform heb om kennis te delen en ik wil verder gaan om hieruit te leren en te groeien."

"Aan alle Joodse families en gemeenschappen die gekwetst en getroffen zijn door mijn bericht, het spijt me ten zeerste dat ik u pijn heb gedaan en ik bied u mijn verontschuldigingen aan."

"Ik reageerde aanvankelijk uit emotie toen ik onterecht als antisemitisch werd bestempeld, in plaats van me te richten op het genezingsproces van mijn Joodse broeders en zusters, die gekwetst waren door de hatelijke opmerkingen in de documentaire."

"Ik wil elke verwarring wegnemen over mijn standpunt in de strijd tegen antisemitisme door me te verontschuldigen voor het plaatsen van de documentaire zonder context en een feitelijke uitleg van de specifieke overtuigingen in de documentaire waarmee ik het eens en oneens was."

"Het was niet mijn bedoeling de Joodse culturele geschiedenis rond de Holocaust niet te respecteren of haat te zaaien. Ik leer van deze onfortuinlijke gebeurtenis en hoop dat we begrip voor elkaar kunnen vinden. Ik ben niet anders dan ieder ander mens. Ik ben een zoeker naar waarheid en kennis, en ik weet wie ik ben."