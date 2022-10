Ongrijpbare Luka Doncic loodst Dallas na verlenging voorbij zwalpend Brooklyn

De Brooklyn Nets hebben bij de start van het seizoen de vele twijfels rond het team nog niet kunnen wegnemen. Tegen Dallas waren sterspelers Kyrie Irving (39 punten) en Kevin Durant (37) wel op de afspraak, maar dat volstond niet voor de overwinning. Dallas trok aan het langste eind na één verlenging: 125-129.

Luka Doncic was de grote man bij de bezoekers met 41 punten, 14 assists en 11 rebounds. De Sloveen scoorde ook 2 keer in de verlenging, waarin hij vooral bepalend was met 3 assists die telkens een driepunter opleverden: de bommen van Tim Hardaway, Maxi Kleber en Reggie Bullock mepten Brooklyn tegen het canvas.

Voor Brooklyn was het al de 4e nederlaag in 5 wedstrijden, waarmee de Nets in de kelder van de Eastern Conference kamperen. Dallas telt nu 2 zeges en evenveel nederlagen. De Mavericks mogen nu hun volgende 5 wedstrijden voor eigen volk beginnen.