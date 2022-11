Chaotisch, controversieel en ondermaats: coachwissel is geen wondermiddel voor Brooklyn

Het wordt maar niet rustig in Brooklyn. Vorig seizoen was er de heisa rond de niet-vaccinatie van Kyrie Irving, de komst van de wispelturige en enigmatische Ben Simmons en de roemloze uitschakeling in de play-offs.

Die werd gevolgd door een zomer waarin sterspeler Kevin Durant een transferverzoek indiende en het ontslag vroeg van coach Steve Nash én manager Sean Marks.

Durants eisen werden niet ingewilligd, maar gisteren kreeg hij met vertraging alsnog zijn zin met het ontslag van Nash, die het gelag moest betalen voor de matige seizoensstart van de Nets.

Daarbij komt nog dat Kyrie Irving enkele dagen geleden op Instagram propaganda maakte voor een antisemitische film en dat Nash' opvolger wel eens Ime Udoka zou kunnen worden, de coach die bij de Boston Celtics op non-actief werd gezet door grensoverschrijdend gedrag.

In de snelkookpan die Brooklyn momenteel is, lijkt het behalen van sportieve successen op dit moment ondenkbaar. Want de vele controverses stralen ook af op het veld, daar heeft het ontslag van Steve Nash niet meteen iets aan veranderd.

Afgelopen nacht verloren de Nets met 99-108 van de Chicago Bulls. Bij de bezoekers was een ontketende Zach LaVine, met 20 van zijn 29 punten in het 4e quarter, de matchwinnaar. Brooklyn heeft nu 6 van zijn eerste 8 wedstrijden verloren.

"Er zijn geen excuses meer", sprak coach ad-interim Jacque Vaughn na afloop. "Dit is onze job en we moeten presteren."

"Het is de voorbije jaren al een rollercoaster geweest, maar we houden nog altijd veel van het spelletje", aldus Kevin Durant na de nederlaag tegen de Bulls.

De Nets hebben duidelijk behoefte aan rust in en rondom het team, maar met de nakende aanstelling van de controversiële Udoka als nieuwe coach lijkt het einde van het ritje op de achtbaan nog niet meteen in zicht.