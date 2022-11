Het huwelijk tussen Steve Nash en de Brooklyn Nets spat dan toch uiteen

De balans - 2 zeges en 5 nederlagen - heeft nu toch tot een breuk tussen de Nets en de Canadese coach - tweevoudig MVP - geleid.

Nash ging er in 2020 aan de slag, maar faalde twee keer in de play-offs: in 2021 tegen later kampioen Milwaukee, vorig seizoen in de 1e ronde tegen Boston.

De coach moest de hele saga rond de niet-gevaccineerde Kyrie Irving doorspartelen en de voorbije weken nam ook ster Kevin Durant zijn positie onder vuur.

Durant stuurde aan op een vertrek, trok zijn staart in, maar eiste wel het ontslag van Nash. Dat gebeurde niet, tot vandaag.