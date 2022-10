Hilaire Van der Schueren stapt na komend seizoen na 50 jaar uit de volgwagen

Hilaire Van der Schueren is al jaren een vaste waarde in de volgauto. In 2023 is hij toe aan zijn 50e seizoen. Sinds 2014 is hij ploegleider bij Wanty en daar zal hij zijn loopbaan na volgend jaar afsluiten.

"Sinds ik hier begonnen ben, is de ploeg nooit gestopt met groeien", vertelt Van der Schueren in een persbericht. "Ik voel me hier als een vaderfiguur. Ik ben erg gemotiveerd om er nog een laatste jaar voor te gaan."

Van der Schueren zal volgend jaar een vooral Vlaams getint programma afwerken bij de profploeg, maar daarnaast wordt hij ook betrokken bij het opstarten van het nieuwe opleidingsteam.

"In mijn 10e seizoen bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux wil ik vooral de progressie van jonge mannen uit mijn streek als Arne Marit of Rune

Herregodts volgen."

"Mijn belangrijkste missie is om mijn ervaring te blijven doorgeven aan onze nieuwe ploegleiders. Dit seizoen heeft dat met Pieter Vanspeybrouck zijn vruchten afgeworpen en dat zal ongetwijfeld ook zo zijn met Dimitri Claeys en Kévin Van Melsen."