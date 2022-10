De sterkhouders blijven Club trouw: Clinton Mata speelt tot 2026 in het Jan Breydelstadion

In de zomer van 2018 trok Clinton Mata (29) voor het eerst een shirt van Club Brugge aan. De rechtsachter overtuigde het Brugse bestuur na een sterk seizoen bij Genk.

"De verdediger groeide uit tot een publiekslieveling en speelde ondertussen 176 wedstrijden voor Club", staat op de website van blauw-zwart te lezen. "In 4 jaar Club won Mata 3 landstitels en 2 Supercups."

Bij de contractverlenging hoorde een aankondigingsfilmpje dat "video-editor" Mata zelf in elkaar knutselde. U mag zelf oordelen of het resultaat geslaagd is.