Valpartij in een afdaling is het laatste wapenfeit van Mikel Nieve (38) in het peloton

De 11e deelname aan de Ronde van Lombardije werd geen succes voor Mikel Nieve, ooit 6e, 7e en 8e in de herfstklassieker.

Het werd een afscheid van de wielersport in mineur, want op zo'n 150km van het einde kwam de Spanjaard ten val in een afdaling en moest hij opgeven. Zijn team Caja Rural laat weten dat Nieve is geraakt aan zijn sleutelbeen.

Nieve won in zijn carrière, die begon in 2009 bij Euskaltel, slechts 5 wedstrijden, maar wel 5 keer op het hoogste niveau.

Vooral in de Giro voelde de klimmer zich uitstekend. Hij won in 211, 2016 en 2018 telkens een rit. Ook in de Vuelta van 2010 en de Dauphiné van 2014 schoot hij raak in een etappe.

Nieve was in zijn periode bij Team Sky (2014-2017) een waardevolle knecht in de grote rondes. Zo was hij er twee keer bij toen ploegmaat Chris Froome in '16 en '17 de Tour won voor het Britse topteam.

Nadien trok hij nog 4 jaar naar Orica/BikeExchange, om dit seizoen uit te bollen bij Caja Rural op een lager niveau.