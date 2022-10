Afscheid van "patrons" Gilbert, Valverde en Nibali: "Ze bewijzen dat er geen shortcuts zijn"

Dit weekend wordt het wielerseizoen (min of meer) neergelegd met de Ronde van Lombardije (zaterdag) en Parijs-Tours (zondag). De twee klassiekers staan ook in het teken van het pensioen van Philippe Gilbert (40), Alejandro Valverde (42) en Vincenzo Nibali (37). Serge Pauwels (38) koerste met en tegen het trio en looft hun koershonger en beroepsernst.

2 jaar geleden kondigde Serge Pauwels op 36-jarige leeftijd zijn afscheid aan van de wielersport. Enkele generatiegenoten hebben het nog een stukje langer uitgezongen, maar knijpen na dit weekend de remmen definitief dicht. "Het zijn stuk voor stuk patrons in hun land en in onze sport", zegt Pauwels, aan de slag bij Belgian Cycling. "Philippe Gilbert, Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali zijn gewoon iconen." "Ze hebben alle drie vooral dit jaar niet meer hun niveau van weleer gehaald, al is dat ook gewoon logisch op die leeftijd. En tegelijk moet je vaststellen dat hun vorm in hun laatste seizoen eigenlijk nog altijd zeer goed was." "Valverde werd 2e in de Waalse Pijl en rijdt ook nu weer erg goed in Italië, Nibali werd nog 4e in de Giro en Gilbert eindigde dinsdag nog 6e in Binche."

Ik denk niet dat we over 10 jaar nog kunnen spreken van 3 toppers die afzwaaien rond hun 40e. Ik verwacht een evolutie waarbij je tussen je 30e en 35e met pensioen gaat. Serge Pauwels

"Het zijn iconen van een generatie die tot op die leeftijd kan koersen, iets wat over 5 à 10 jaar misschien niet meer mogelijk zal zijn", vertelt Pauwels over zijn voormalige collega's van bouwjaar 1980, 1982 en 1984. "Ik denk niet dat we over 10 jaar nog kunnen spreken van 3 toppers die afzwaaien rond hun 40e. Dit drietal heeft een zeer lange carrière gehad en ook nog eens een zeer lange loopbaan aan de top." Wat Pauwels wil zeggen: de huidige professionalisering kort een rennerscarrière in. "Klopt. Je weet dat niet met zekerheid, maar ik vermoed het wel." "Vandaag worden renners steeds vroeger prof. Ik verwacht dan ook een evolutie waarbij je tussen je 30e en 35e met wielerpensioen kan gaan."

Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali in de jongste Vuelta.

"De mentale belasting is nu veel groter"

Serge Pauwels is assistent-bondscoach bij de Belgische wielerbond en werkt heel veel met de Belgische jeugd. Op jonge leeftijd worden de profs van de toekomst al heel strak begeleid. "Bij de ploegen is er een constante drang naar vernieuwing en verjonging. Voor een iets mindere renner staan genoeg alternatieven klaar. En die trend zal zich doorzetten." "De mentale belasting tijdens een carrière is nu veel groter dan pakweg 10 jaar geleden." "Philippe Gilbert ging destijds naar een koers als de Tour Down Under om op te warmen, tegenwoordig hebben renners voor die eerste koers in januari soms al een hoogtestage gehad. Dat zal zijn tol eisen na enkele jaren."

Pauwels en Gilbert tijdens het WK van 2013 in Firenze.

Over Philippe Gilbert: "Je kunt hem geen gebrek aan beroepsernst verwijten"

Serge Pauwels was nooit ploegmaat van Philippe Gilbert, maar trok onder meer op het WK in Firenze en op de Spelen in Rio aan dezelfde koord. "Phil was een echte leider. Hij zorgde voor een hele goeie vibe en kon een ploeg enorm motiveren. Natuurlijk is zijn palmares indrukwekkend, maar hij was ook vooral een hele goeie ploegmaat." "Je had heel veel aan hem. In de koers, maar ook aan tafel. Hij maakte plezier, maar had ook altijd een enorme koershonger en was bijzonder professioneel. Je kunt hem geen gebrek aan beroepsernst verwijten." "Dat sublieme 2011 (met onder meer een clean sweep in de heuvelklassiekers) heeft hij niet meer herhaald, maar je kan niet zeggen dat hij niet meer 100 procent voor zijn vak leefde. Zo graag koersen, dat is de enige manier om op die leeftijd nog succesvol te blijven." Erelijst: Ronde van Vlaanderen, Parijs Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije (2x), Amstel Gold Race (4x), WK, Waalse Pijl, Clasica San Sebastian, Omloop Het Volk (2x), Strade Bianche, BK (2x), 3 ritten in de Giro, 1 rit in de Tour, 7 ritten in de Vuelta, ...

In het magische 2011 won Gilbert de ene na de andere topkoers.

Over Alejandro Valverde: "Een duister randje, maar respect voor modelprof weegt zwaarder door"

Zou Alejandro Valverde dan echt niet meer twijfelen? Is hij wel slecht genoeg om nu te stoppen? "Goeie vraag", lacht Serge Pauwels. "Ik denk dat hij het geen probleem vindt dat hij zijn allerbeste niveau niet meer haalt, maar dat hij misschien wel verlangt om andere dingen te doen." Wie Valverde zegt, kan natuurlijk niet om zijn rol in de zaak-Fuentes heen. Door die dopingschorsing hangt er ook een donker tintje aan zijn fietskader. "Hij is nooit echt ingegaan op die affaire en heeft ook nooit bekend. Dat is een zwart en duister randje, maar in het peloton was het respect voor hem als modelprof gewoon groot omdat hij zoveel jaar aan de top heeft gestaan, ook meteen na zijn terugkeer. Naar mijn gevoel weegt dat deel zwaarder door bij zijn collega's." Erelijst: Luik-Bastenaken-Luik (4x), Waalse Pijl (5x), Clasica San Sebastian (2x), WK, Vuelta, Dauphiné (2x), Ronde van het Baskenland , 1 rit in de Giro, 4 ritten in de Tour, 12 ritten in de Vuelta, ...

Valverde werd wereldkampioen in 2018.

Over Vincenzo Nibali: "Zijn allerbeste versie in de Tour van 2014"

"Met Vincenzo Nibali heb ik nooit veel gesproken", vertelt Serge Pauwels over de 3e eregast op het pensioenfeest, "maar vooral in Italië genoot hij enorm veel respect." "Vergeet niet dat hij de 3 grote rondes gewonnen heeft en ook Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije. Hij heeft zoveel uit zijn carrière gehaald. Vooral La Primavera winnen, dat was niet evident voor zijn type-renner." "Nibali was een zeer intelligente coureur en vooral in de Tour van 2014 was hij buiten categorie. Oké, Chris Froome viel snel weg op de kasseien, maar hij stak er echt wel bovenuit. Dat was de allerbeste versie van Nibali, die toen graatmager was. Grote klasse!" Erelijst: Giro (2x), Tour, Vuelta, Milaan-Sanremo, Ronde van Lombardije (2x), Tirreno-Adriatico (2x), 7 ritten in de Giro, 6 ritten in de Tour, 2 ritten in de Vuelta, ...

Nibali won de Tour de France in 2014.

"Er zijn geen shortcuts"