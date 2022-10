Nooit in twijfel: Pogacar volgt zichzelf op in Lombardije na sprintje tegen Mas

Tadej Pogacar sluit zijn seizoen af zoals hij het begon: met een klinkende zege. "Het is geweldig om hier terug te komen en opnieuw te winnen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben voor het harde werk van mijn team vandaag."

"De koers verliep exact zoals we wilden. Op de beklimmingen probeerde ik nog iets, maar Enric Mas was ook erg sterk. Dus opteerde ik maar voor een samenwerking tot het einde, wat goed uitdraaide", overliep de Sloveen van UAE de koers.

In de Giro dell'Emilia was Mas nog beter dan Pogacar. "Toen sluimerde het wereldkampioenschap nog wat in mijn benen. In Tre Valle Varesine voelde ik mij een pak beter dan toen. Ik wist dat ik vandaag goede benen zou hebben. Mijn seizoen? Dat was bijna perfect."