13 jaar en voetbalscheidsrechter: "Ik wil weten hoe de ref het ervaart op het veld"

Noah Cranix voetbalt, maar trekt ook geregeld de outfit van scheidsrechter aan.

"Dat is leuk, want ik neem graag de leiding in het spel", vertelt de 13-jarige.

"Het is boeiend en ik speel zelf voetbal. Ik wil weten hoe de scheidsrechter dat ervaart."

Op zijn 15e kan de leerling een examen afleggen, nu leert hij de kneepjes van het vak in de Referee Academy van OH Leuven.

Ook Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, STVV en KV Kortrijk hebben zo'n Academy.

"Ik word gecoacht door iemand aan de zijlijn in een oortje. Hij zegt wat goed is en wat beter kan."

De sportclubs willen het tekort aan scheidsrechters op die manier mee wegwerken.

Voetbalrefs liggen vaak onder vuur, maar de 13-jarige Cranix laat zich niet afschrikken.

"Ik probeer de kritiek te negeren. En als het te veel wordt, dan zeg ik dat het minder moet of dat iets niet door de beugel kan."