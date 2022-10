Jasper Philipsen zet de Franse sprinters een neus in Parijs-Bourges

Een groepje van 3 renners mocht de koers kleuren in de 198 km lange tocht van startplaats Gien naar Bourges. De Belg Otto Vergaerde fietste samen met zijn metgezellen Jonathan Couanon en Stefan Bissegger een maximale voorsprong van bijna 7 minuten bij elkaar.

In het peloton deden de sprintersploegen het nodige rekenwerk om de 3 vluchters binnen schot te houden. Toen het tijd werd om het tempo op te voeren, smolt de voorsprong van het koptrio dan ook als sneeuw onder de zon.

Vergaerde en co werden misschien zelfs iets te snel ingerekend, want na de hergroepering restten nog dik 50 kilometer en dat was een open invitatie voor enkele vrijbuiters. Het peloton moest enkele keren alert reageren, onder meer op een uitvalspoging van Philippe Gilbert.

De spurtersploegen krikten de snelheid vervolgens nog wat op, zodat niemand nog aan ontsnappen dacht. In de onvermijdelijke sprint was Jasper Philipsen sneller dan de Fransen Arnaud Démare en Bryan Coquard. Met Jordi Meeus, Edward Theuns en Arnaud De Lie finishten er nog 3 Belgen in de top 10.