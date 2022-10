Bryan Coquard laat Cofidis ook in eigen land juichen

Het is een succesvolle dag geworden voor Cofidis: na Axel Zingle in de Famenne-Ardenne Classic heeft ook Bryan Coquard zijn eendagskoers gewonnen. De Fransman was sneller dan Arnaud Démare in de Tour de Vendée. Coquard zette sneller aan, Démare kon hem ondanks het abc'tje van zijn ploeg niet meer remonteren op de lastige finish.