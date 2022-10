Granfondospecialist Olivier Godfroid wordt wegrenner bij Baloise Trek Lions

Godfroid maakte dit jaar sier met zeges in de Mallorca 312 en de Granfondo op de Mont Ventoux. In de Marmotte eindigde hij 3e boven op Alpe d'Huez.

België heeft heel wat toppers in Granfondo zoals Bart Van Damme, Job Sueters, Jakob Mignon, Maxim Pirard en Olivier Godfroid. Die laatste krijgt nu een kans bij de profs.

Granfondo is een fietstocht voor cyclosportieven met tijdsregistratie. Elk jaar wint het aan populariteit.

Godfroid met Ivan Basso na zijn zege in de Mallorca 312.

Van voetballer tot triatleet tot profrenner

Het verhaal van Godfroid is bijzonder. Tot zijn 23e was hij voetballer, daarna richtte hij zich op triatlons.

"Pas in de lente van 2020 ben ik mij op het wielrennen beginnen toe te leggen. Ik had in de coronacrisis nood aan een nieuwe uitdaging en ben dan veel op de koersfiets gaan trainen", vertelt Godfroid.

Godfroid werkt tijdens de week als vertegenwoordiger van een schoenenmerk. Dat werk combineert hij met lange trainingen en Granfondo-wedstrijden.

"Ik reed voor het Van Mossel Cycling Team enkele wegwedstrijden en een aantal Granfondo's. Die lange duursinspanningen gaan me blijkbaar wel goed af."

Na een telefoontje van ploegleider Eric Braes (Baloise Trek Lions) en een bezoek aan het kantoor van de ploeg, was het contract in kannen en kruiken voor Godfroid.

“Ik ben heel dankbaar voor deze nieuwe uitdaging en hoop volgend seizoen een nieuwe stap op de weg te zetten. Ik kan al niet wachten tot de voorjaarsstage met de ploeg op Mallorca komende lente", kijkt Godfroid al vooruit.