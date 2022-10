Blunderende keeper, donkerrode kaart en droomgoals: de beste beelden van de Europese avond

Spits Trabzonspor krijgt (tot eigen verbazing) rood na lelijke trap in gezicht tegenstander

12 minuten, langer was er nog niet gespeeld in de match tussen Monaco en Tranzonspor. Maximiliano Gomez ging bij een duel met Monaco-speler Camara flink uit de bocht en trapte hem met een karate-achtige kick in het aangezicht. Rood! Maar dat wilde Gomez niet begrijpen.