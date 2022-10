Gert Vande Broek na stuntzege tegen Nederland: "Dit was van het allerbeste"

Na de gemiste matchbal in de derde set begon ook de bondscoach te twijfelen. "Geloof me, iedereen begint dan te twijfelen. Iedereen zit dan met dat déja-vu-scenario in zijn gedachten: het zal toch niet weer vandaag. Daar moet je je tegen verzetten en het volgende punt voorbereiden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

"Hiervoor is het woord opluchting uitgevonden. De tegenslag van tegen Italië leek zich te herhalen, maar het was een heel ander einde. Dat geeft een ongelooflijk goed gevoel voor het team en voor de staf."

"Dit is onbeschrijflijk. Ik gebruik dat woord niet vaak, maar hier is het op zijn plaats." Zelfs de immer rustige Gert Vande Broek kon zijn vreugde niet wegstoppen na de overwinning van de Yellow Tigers tegen Nederland.

Hoe heeft Vande Broek het dan toch kunnen omkeren? "Wij weten heel goed wat onze sterktes en zwaktes zijn. Om van Nederland te kunnen winnen moeten we serverend baas zijn."

"En als je begint te winnen, dan is het typisch dat je wat braver wordt en minder risico's neemt met de opslag om de fout niet te maken. Maar dat is net heel belangrijk en daar is deze groep heel sterk in. Ze kennen hun zwaktes en dat maakt hen weerbaar."

"Voor de wedstrijd had ik gezegd dat we serverend en verdedigend wereldtop moesten zijn en ik denk dat we dat waren. Na de match tegen Italië zijn er superlatieven bovengehaald, maar de eerste set tegen Nederland, dat was echt van het allerbeste."