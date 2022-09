Topfavoriet VS wint voor eigen volk Motorcross der Naties, België is 5e

België werd in de VS vertegenwoordigd door Jago Geerts (MXGP), Jeremy Van Hoorebeek (MX Open) en Liam Everts (MX2). Elke rijder kwam twee keer in actie en de punten van zijn plaats werden opgeteld voor de eindafrekening.

Daarin werd België uiteindelijk 5e met 50 punten. Topfavoriet VS verzamelde amper 16 punten en won afgetekend voor eigen volk.

Het is de 23e zege voor de VS in de Motorcross der Naties. Daarmee is het recordhouder voor Groot-Brittannië (16) en België. De laatste Belgische zege dateert van 2013 in Duitsland. Toen bestond het team uit Clément Desalle, Ken De Dycker en Jeremy Van Horebeek.