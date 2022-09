Aimé Anthuenis: "Fabio Silva had in mijn periode bij Anderlecht niet in de ploeg gestaan"

Anderlecht is zoekende. De ruime overwinning tegen KV Kortrijk heeft zeker niet alle twijfel weggenomen. Felice Mazzu zei na de nederlaag op Westerlo dat zijn selectie voldoende kwaliteit heeft, maar Aimé Anthuenis ziet op dat vlak toch een probleem.

"Zeg me dan eens wie zo goed is? Ik vind het te weinig", zei de man die Anderlecht tussen 1999 en 2002 naar twee landstitels loodste en verantwoordelijk was voor de beste campagne ooit van Anderlecht in de Champions League.

"Ik mag niet vergelijken met het Anderlecht dat ik trainde, maar niemand van de huidige selectie zou bij mij toen op de bank gezeten hebben. Dat meen ik."

"Neen, ook Fabio Silva niet. Ik zeg niet dat Silva geen goede voetballer is, maar ik had Jan Koller en Tomasz Radzinski. En op de bank ook nog Yannis Anastasiou. Ook dat was echt een goeie speler."



"Als topclub in Europa, wie haal je dan van dit Anderlecht?