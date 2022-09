Peter Vandenbempt schetst de beschermheer in Verschueren: "Hij ging op de barricades staan"

"Niemand kan zo vereenzelvigd worden met één club", begint Peter Vandenbempt zijn verhaal. "Michel Verschueren was als eerste op de club en ging als laatste naar huis. Hij heeft zijn familie verwaarloosd voor Anderlecht en heeft zichzelf opgeofferd voor het welzijn van de club. Daarvoor deed hij alles wat in zijn mogelijkheden lag en ook alles wat soms niet toegelaten was."

Hij is een van de grootste vernieuwers van het Belgische voetbal. Peter Vandenbempt

Mister Michel stond bekend als de grote man bij paars-wit, maar heeft zich lang moeten opwerken om die positie te bemachtigen. "Hij was eigenlijk een leraar lichamelijke opvoeding. Daarna werd hij physical coach bij Aalst, al lag dat ver beneden zijn ambities." "Hij is een van de grootste vernieuwers van het Belgische voetbal. Dat deed hij toen al door nieuwe trainingsmethoden te introduceren en Aalst te begeleiden naar de hogere reeksen. Daarna ging hij naar RWDM, dat in de jaren zeventig de toonaangevende club was in België, om er de rechterhand van de voorzitter te worden."

Beschermheer van Vanden Stock

Constant Vanden Stock plukte Verschueren weg bij de Brusselse concurrent. Een keuze die hem geen windeieren zou leggen, want ze vormden een gouden duo. "Michel Verschueren was zijn rechterhand, die volledig tot zijn dienst stond. Die hiërarchie speelde erg zwaar. Hij zou nooit Constant gezegd hebben, maar meneer Vanden Stock. Dat respect was ook wederzijds." "Naarmate hij ouder werd, kon Vanden Stock voor alles rekenen op Michel Verschueren. Hij ging op de barricades staan en ving alle klappen op. Zaken die scheef zaten, trok hij recht. Het was een perfecte tandem, omdat Verschueren zich schikte in de rol als dienaar."

Verschueren en Vanden Stock waren een onafscheidelijk duo.

Zeker in tijden van het omkoopschandaal, fungeerde Verschueren als beschermheer van Constant Vanden Stock. "Hij wist natuurlijk al veel langer dat Vanden Stock werd afgeperst in de jaren tachtig. De voorzitter had toen een miljoen frank "geleend" aan de scheidsrechter van de partij tegen Nottingham Forest." "Eerst probeerde Verschueren de betalingen te regelen met de afpersers uit het Antwerpse, en toen de zaak uitlekte, deed hij er alles aan om Vanden Stock uit de wind te zetten. Er was een fout gebeurd, dat mocht niet uitkomen. En wanneer dat toch gebeurde, zorgde hij ervoor dat Vanden Stock en Anderlecht er zo goed mogelijk uitkwamen."

