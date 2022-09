Lotto Arena krijgt drie grandslamwinnaars over de vloer tijdens European Open

Met de Schot Andy Murray (ATP-43) krijgt het European Open (648.130 euro), van 17 tot 23 oktober in de Antwerpse Lotto Arena, een derde grandslamwinnaar over de vloer. Dat maakte de organisatie vandaag in het Antwerpse stadhuis bekend.

Murray won het US Open 2012 , twee keer Wimbledon (2013, 2016) en twee keer het olympisch tennistoernooi (2012, 2016). In Antwerpen ging de voormalige nummer een van de wereld In 2019 al eens met de zege aan de haal.

Eerder meldde de toernooiorganisatie al de komst van de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-182) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP-284). Thiem won in 2020 de US Open, Wawrinka heeft het Australian Open 2014, Roland-Garros 2015 en de US Open 2016 op zijn palmares.

De eerder aangekondigde Canadees Felix Auger-Aliassime (ATP-13), de Pool Hubert Hurkacz (ATP-10), de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-17) en de Rus Karen Chatsjanov (ATP-18) zijn de andere blikvangers.

Met David Goffin (ATP-62) en Zizou Bergs (ATP-134) is ook de Belgische top vertegenwoordigd. De jonge Gilles-Arnaud Bailly, tweede op de wereldranglijst voor junioren, kreeg een wildcard voor de kwalificaties.

Sander Gillé en Joran Vliegen gaan hun kans in het dubbelspel, net als de in 2013 gestopte Xavier Malisse. Met wie die dit jaar speelt, is "nog een verrassing". Vorig jaar schopte hij het met zijn Zuid-Afrikaanse pupil Lloyd Harris onverhoopt tot de halve finales.