Lukebakio is na zwaar jaar weer Rode Duivel: "Tuurlijk denk ik aan Qatar"

"Het is een eer om hier terug te zijn. Ik ben echt heel blij", vertelde Lukebakio meteen na zijn aankomst in Tubeke. Hij werd in oktober vorig jaar een laatste keer opgeroepen. Daarna raakte hij in Wolfsburg nog maar moeilijk van de bank.

"Het afgelopen jaar is heel moeilijk geweest", geeft hij toe. "Maar ik ben mentaal sterk geweest, ook dankzij mijn vrouw, mijn familie en mijn geloof. Het is nooit makkelijk om niet of weinig te spelen, maar ik ben er sterker door geworden. Ik heb geen spijt van die uitleenbeurt."

Nu speelt Lukebakio dus opnieuw in Berlijn, maar er waren ook geruchten over een terugkeer naar België. "Er was interesse van verschillende teams uit België, maar ik was gefocust op Hertha Berlijn. Ik wilde in de voorbereiding alles geven en toen bleek dat ik zou spelen, heb ik besloten zeker te willen blijven."

Op welk gebied is Lukebakio (24) nu sterker? "We moeten dankbaar zijn in het leven. Ik sta nu positiever in het leven dan vroeger. Ik heb in dat jaar niet getwijfeld aan mezelf. Ik ben sterk gebleven en ik heb hard gewerkt en vandaag sta ik opnieuw hier. Ik zie deze selectie wel als een beloning. Het is ook een bewijs dat werken loont."