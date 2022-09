ONTDEK: "Warrior" van Oscar and the Wolf is WK-anthem van Rode Duivels: "Voor iedereen die vecht"

Bekijk "Warrior" op Pukkelpop

"Combinatie van R&B en elektropop met actuele, dansbare sound"

De Belgische voetbalbond en de Belgische muziekgroep kwamen vanochtend samen naar buiten met het muzikale nieuwtje. Het Belgische festivalpubliek kreeg de primeur, zanger Max Colombie bracht het nummer op Pukkelpop als afsluiter van zijn fel gesmaakte set.



"Het is een muzikale parel, die hedendaagse R&B en elektropop op een unieke wijze combineert", luidt het in een persbericht.



"De song wordt gekenmerkt door een erg actuele, dansbare sound. Die zal niet misstaan in menig voetbalstadion en onze Rode Duivels tot hun best mogelijke prestatie inspireren."



Ook de tekst inspireert om steeds het beste van jezelf te geven, de strijd aan te gaan met de tegenstand en het hoogst mogelijke na te streven. En dat zowel uiterlijk op het veld, als innerlijk. De tegenstand zit soms in jezelf.



Colombie verduidelijkt: "Ik schreef het nummer een paar maanden geleden. Het was bedoeld als hymne over het veroveren van de wereld, maar toen groeide het uit tot iets anders. Soms zijn onze grootste triomfen de momenten waarop we onszelf overwinnen. "Warrior" is voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden voor hun WK-uitdaging." De zanger maakte in Hasselt zijn comeback na angstaanvallen en een depressie.