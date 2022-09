Rode Duivels oefenen in WK-aanloop in Koeweit tegen Egypte

De Rode Duivels verzamelen op maandag 14 november in hun basecamp in Tubeke. Een dag later vliegen ze naar Koeweit, waar ze op 18 november tegen Egypte oefenen. Egypte is er zelf niet bij op het WK, het werd uitgeschakeld door Senegal.

"Dit biedt de mogelijkheid om ons op een specifieke manier op een groot toernooi voor te bereiden met de focus op de bijzondere invulling van onze tijd", zegt bondscoach Roberto Martinez.

"Spelen tegen een Afrikaanse tegenstander in een land in het Midden-Oosten voldoet in dit opzicht aan alle facetten van onze voorbereiding."



Meteen na de wedstrijd in Koeweit vliegen de Rode Duivels door naar het basiskamp in Qatar.

De eerste groepswedstrijd volgt vijf dagen later op 23 november tegen Canada. Daarna volgen de wedstrijden tegen Marokko (27/11) en Kroatië (1/12).