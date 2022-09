Duivels kunnen Ziyech en Mazraoui tegenkomen op WK, Marokko haalt ze terug

De twee botsten allebei met Halilhodzic, maar sinds die vorige maand opstapte na een verschil in visie met de Marokkaanse bond over de voorbereiding op het WK, gonsde het van de geruchten over een terugkeer.



Twee weken geleden stelde Marokko Regragui aan als nieuwe coach, die Ziyech en Mazraoui meteen opnam in een 31-koppige selectie voor oefeninterlands tegen Chili en Paraguay, op 23 en 27 september in Spanje.



Met de broers Samy en Ryan Mmaee (allebei Ferencvaros), Selim Amallah (Standard) en Ilias Chair (Queens Park Rangers) zitten er ook vier in België geboren spelers in de kern.



Marokko treft de Rode Duivels in Qatar in het tweede groepsduel in poule F, op zondag 27 november (14 uur). Naast België en Marokko zitten ook Kroatië en Canada in de groep.