Maaseik rouwt om voormalig voorzitter Mathi Raedschelders: "Enorm belangrijk geweest"

"Ongeloof en verslagenheid overheersen. Niet alleen in onze volleybalclub, maar wellicht in heel Maaseik", laat de club weten. "Met geen pen valt uit te leggen wat Mathi heeft betekend voor onze club en voor heel het Belgische volleybal. Een groot man is niet meer en we gaan hem heel hard missen."

Met Raedschelders als voorzitter won Maaseik 16 landstitels en pakte het 14 keer de Beker van België. Vorig jaar gaf hij officieel de fakkel door aan zijn opvolger Raymond Cretskens. Raedschelders bleef wel zetelen in de raad van bestuur. Vanmorgen is hij onverwachts overleden, op 76-jarige leeftijd.

Mathi Raedschelders was 35 jaar lang het gezicht van Maaseik, dat onder zijn bewind uitgroeide tot een absolute topclub, ook in Europa. Het hoogtepunt onder zijn bewind was de (verloren) finale van de Champions League in 1997.

Ook Sporza-journalist Marc Willems, die het volleybal op de voet volgt, benadrukt de grote verdiensten van Raedschelders voor Maaseik. "Je kunt zijn belang voor de club niet overschatten. Zonder hem had Maaseik nooit gestaan waar het nu staat", weet Willems.

"Raedschelders, een echte levensgenieter, kwam uit het bedrijfsleven en volleybal was zijn hobby en grote passie. Ik kan me niet veel matchen herinneren dat hij niet op de tribunes zat. Hij ging ook altijd mee op Europese verplaatsing. Mathi was misschien niet de grootste volleybalkenner, maar was wel slim genoeg om zich te omringen met mensen die er wel iets van kenden."

"Dat Maaseik nu niet als een kaartenhuisje in elkaar zal stuken, is te danken aan de structuur die hij op poten gezet heeft. Hij heeft zijn afscheid als voorzitter in 2021 goed voorbereid en ervoor gezorgd dat Maaseik niet staat of valt met hem. Raedschelders is echt ontzettend belangrijk geweest voor die club."