"Een vleugje Cruijff en Ibrahimovic": droomdoelpunt Haaland doet Guardiola mijmeren

Superlatieven overspoelden sociale media. De wondergoal van Erling Haaland was hét gespreksonderwerp van de Champions League gisteravond.

De hoofdrolspeler, die de goal tegen zijn ex-club niet vierde, lachte eens bescheiden bij zijn eerste reactie: "Hoe ik het deed? Ik denk dat ik gewoon lange benen heb. Maar het was een emotionele en speciale goal, ja."

Dat vond ook zijn coach. Al wilde Pep Guardiola op zijn persconferentie eerst absoluut een vraag over de (eveneens knappe) treffer van John Stones krijgen - hij wist dat die anders ondergesneeuwd zou geraken.

Want nadien volgde effectief een vragensalvo over de goal van Haaland.

"Mensen die me kennen, weten dat Johan Cruijff me gevormd heeft als persoon, mentor en trainer", vertelde de coach. "Jaren geleden scoorde hij in Camp Nou een vergelijkbaar doelpunt tegen Atlético. Op het moment dat Erling scoorde, voelde ik Cruijff."