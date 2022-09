Louis Vervaeke doet oproep: "Nu mag er eens positief over Remco geschreven worden"

"Met zo'n kopman is het natuurlijk ook gemakkelijk werken. Hij was de beste renner in deze Vuelta", strooit de klimluitenant met lof naar Evenepoel.

Vervaeke is dan ook terecht trots op zijn eigen prestatie en die van zijn teamgenoten: "Met een relatief jonge ploeg hebben we ons toch heel matuur getoond en de koers twee weken lang gecontroleerd."

Of Quick Step-Alpha Vinyl wel een klassementsploeg heeft, vroeg menig wielervolger zich af voor de Ronde van Spanje. Drie weken later kennen we het antwoord: de Wolfpack deed het uitstekend en zette de koers naar zijn hand. Nochtans zagen ze met Alaphilippe en Serry al vrij snel twee belangrijke pionnen uitvallen.

"Wees wat milder voor Remco"

Vervaeke maakt van de gelegenheid gebruik om een opvallende oproep te doen aan de journalisten: "De pers heeft Remco vaak bekritiseerd, maar nu zie je de uitslag van deze Vuelta en die spreekt voor zich."



"Remco is 22 jaar, maar hij wint wel de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en twee keer San Sebastian. Het is tijd dat er eens positief over hem wordt geschreven. En ook al gaat het eens wat minder de komende jaren - wat zeker zal gebeuren - blijf toch positief."



"Hij is een bijzonder talent waar we allemaal zorg voor moeten dragen. Topsporters lezen ook de stukken in de krant. Het mag soms echt wat milder als het over Evenepoel gaat", besluit hij zijn pleidooi.