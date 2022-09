OVERZICHT: Britse sportwereld rouwt om overleden Queen, Premier League stelt speeldag uit

Het Britse rijk staat even stil. Queen Elizabeth II is niet meer. Ook de sportwereld wordt ter ere van de Queen even op pauze gezet. Van een vroegtijdige stopzetting van de Tour of Britain over minuten stiltes tot het uitstel van de Premier League-speeldag en de match van Vincent Kompany's Burnley. Hieronder een overzicht van wat er al dan niet staat te gebeuren.

Voetbal

De Premier League heeft op de middag beslist om speeldag 7 van komend weekend en maandag uit te stellen. Dus onder andere geen City-Tottenham op zaterdag.



De wedstrijd in de Engelse tweede klasse, de Championship, tussen Burnley en Norwich, die vandaag (vrijdag) zou worden gespeeld, is uitgesteld. Ook een wedstrijd in de vierde klasse, de League Two, wordt op een andere datum gespeeld. Ook in de Schotse tweede klasse gaat de wedstrijd tussen Cove Rangers en Dundee United niet door. De Europese wedstrijden van Manchester United tegen Real Sociedad en West Ham United tegen FCSB gingen door een beslissing van de UEFA wel door. West Ham-fans zongen vooraf luidkeels 'God Save The Queen'. Voorafgaand aan de andere Europa League-wedstrijden werd een minuut stilte gehouden en Britse ploegen en spelers droegen een zwarte band.

Wielrennen

In de Tour of Britain stonden nog 3 etappes op het programma dit weekend. De organisatie heeft beslist om ze alle drie niet te laten doorgaan. De organisatie toonde in een verklaring haar diepste medeleven met de Koninklijke familie. De eindwinnaar is de Spanjaard Gonzalo Serrano van Movistar.

Door de vroegtijdige stopzetting van de Tour of Britain wint Serrano het eindklassment.

Golf

In Wentworth, waar het BMW PGA-Championship plaatsvindt, werd de wedstrijd meteen stilgelegd nadat bekend was geworden dat de Queen was overleden. De organisatoren hebben ook besloten om de tweede dag niet te laten doorgaan. Thomas Pieters, Thomas Detry en Nicolas Colsaerts nemen deel aan het toernooi.

O.a. Thomas Pieters neemt deel aan het PGA-golftoernooi in Wentworth.

Paardensport

De favoriete sport van de Queen was de paardensport. Ze ging vaak naar wedstrijden en fokte zelf racepaarden. De British Horseracing Authority heeft alle evenementen voor de komende twee dagen geschorst.

De Queen woonde vaak haar favoriete sport, de paardensport, bij.

Cricket

De tweede dag van de derde en beslissende cricketwedstrijd in de Test Series tussen Engeland en Zuid-Afrika in The Oval, in Londen, werd uitgesteld. De nationale bekerwedstrijden werden afgelast.

Rugby

De Premiership Rugby Cup-wedstrijd van donderdagavond tussen Northampton en Saracens is niet doorgegaan. Ook in het vrouwenrugby is de Test-wedstrijd tussen Schotland en Spanje afgelast en het Schotse rugby heeft alle wedstrijden van komend weekend als een blijk van respect uitgesteld.

Tennis

Op de US Open in New York werd voor de start van de halve finale bij de vrouwen tussen Ons Jabeur en Caroline Garcia een minuut stilte gehouden.

Ook voor de eerste halve finale tussen Ons Jabbeur en Caroline Garcia op de US Open zal een minuut stilte gehouden worden.

Formule 1