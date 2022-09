Ook de (Britse) sportwereld staat stil bij het overlijden van Queen Elizabeth

Lewis Hamilton werd vanmiddag in Monza, waar zondag de GP gereden wordt, geconfronteerd met de onheilspellende berichten over de gezondheid van de Queen.



"Ze is zo'n lange tijd zo'n sterke leider geweest. Ik weet dat ze ook altijd een vechter is. Mijn gedachten zijn bij haar en haar familie", aldus Hamilton, die na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2008 een ridderorde kreeg van de Britse koningin en toen een lunch had met Queen Elizabeth II.

Eind vorig jaar werd de Brit door prins Charles, de oudste zoon van Elizabeth, op Windsor Castle tot ridder geslagen. Enkele dagen daarvoor had Hamilton de strijd om de wereldtitel verloren van Max Verstappen.



Manchester United speelt vanavond Europees tegen Sociedad. "De match wordt op aangeven van de FA en de UEFA zoals gepland gespeeld."

"Er wordt een minuut stilte gehouden en beide teams zullen zwarte rouwbanden dragen. De vlaggen aan Old Trafford hangen halfstok."

Ook West Ham - groepsgenoot van Anderlecht in de Conference League - hanteert dat protocol.

De tweede helft van Zürich-Arsenal werd voorafgegaan door een minuut stilte.