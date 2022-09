Evenepoel beseft dat hij op 1 dag van geschiedenis staat: "Zo weinig mogelijk aan denken"

Hij noemde het zelf "de perfecte dag". Rit 19 verliep voor Remco Evenepoel precies zoals verhoopt. Met een vlucht die Trek-Segafrado onder controle hield.

"Nochtans zijn we geen waarzeggers", lachte Evenepoel. "Maar ik denk dat iedere klassementsrenner graag een snipperdagje had. Die kwam er deels, want door de vele hoogtemeters was het toch geen makkelijke rit. Pedersen en Trek waren wel de verdiende winnaars."

Voelt Evenepoel nu dat de climax alsmaar dichtbij komt? "Elke dag word je toch iets euforischer en begin je meer te dromen", geeft hij toe. "Ik besef dat ik geschiedenis kan schrijven, maar probeeer dat zo weinig mogelijk in mijn hoofd te steken. Sowieso is er altijd een soort druk, maar ik leef er zo ontspannen mogelijk naartoe."