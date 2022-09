Jürgen Klopp na blamage tegen Napoli: "We moeten onszelf heruitvinden"

"We zaten nooit in de match en we moeten nu een antwoord vinden op de vraag waarom dat gebeurd is. Daar heb ik zelf tijd voor nodig. Daar moet ik over nadenken."

"Napoli speelde zeer goed, wij niet. We gaven twee penalty's weg en daarna schonken we nog twee goals op een dienblaadje."

"Het is niet moeilijk om dit uit te leggen als je de match gezien hebt", reageerde Jürgen Klopp, die het toch mocht verwoorden.

4-1 in Italië en die score was zelfs niet overdreven.

We spelen gewoon niet goed genoeg en dat ziet iedereen. We hebben een reset nodig.

"It's a tough cookie to take, maar ik moet dit slikken. We moeten ons zelf heruitvinden."

"Dat moeten we helaas doen in de Premier League en in de Champions League met de volle kalender."

"Over 3 dagen (zaterdag) spelen we tegen Wolverhampton. Zij zullen gelachen hebben als ze de match gezien hebben. Dit is het perfecte moment om tegen ons te spelen. Dat zou ik zelf toch gezegd hebben."

"We hebben niet gespeeld als team, we moeten op alle fronten verbeteren, maar we mogen niet met de vinger naar elkaar wijzen."

