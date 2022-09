Quick Step-Alpha Vinyl sluit partnership met opleidingsploeg van Evenepoel en Boonen

Het team van Patrick Lefevere kondigde vorige maand al de oprichting van het Soudal-Quick-Step Devo Team aan, een jongerenploeg die een plaats krijgt in de structuur van de Belgische WorldTour-formatie.



Met Balen BC zal vanaf februari 2023 nauw worden samengewerkt "om het beste jonge wielertalent op te sporen en hen te helpen hun talent te ontwikkelen", meldt Quick-Step. In een ideaal scenario hoopt het juniorentalent te zien doorstromen naar de eigen jongeren- of WorldTourploeg.



Balen BC bestaat al sinds 1948 en geeft rennertjes vanaf de leeftijd van 8 jaar de kans het wielrennen te ontdekken.



Onder meer Remco Evenepoel en voormalig wereldkampioen Tom Boonen, jarenlang het gezicht van de Wolfpack, reden ooit voor Balen BC, net als huidig ploegleider Wilfried Peeters.



Teammanager Patrick Lefevere legt de samenwerking uit: "De voorbije jaren ontwikkelden wij een goeie relatie met Balen BC en Jef (Robert, teamverantwoordelijke, red), zonder het ooit formeel te maken."



"De resultaten die ze boekten met het opsporen en ontwikkelen van jong talent, spreken voor zich. We zijn heel blij dat ze zowel Remco als Tom geholpen hebben in hun begindagen, later werden zij twee van onze meest bekende renners."



"Hopelijk kunnen we door dit partnership nog meer jong toptalent ontdekken. Samen bieden we hen een platform om te schitteren."